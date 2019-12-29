رياضة | نجم النصر السابق على رادار اتحاد جدة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم النصر السابق على رادار اتحاد جدة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت بعض التقارير السعودية عن سعي نادي اتحاد جدة لضم البرازيلي برونو أوفيني لاعب النصر السابق و فريق الوكرة القطري الحالي ، في الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "المدينة اونلاين" اليوم الاحد "فإن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد دخلت في مفاوضات جادة مع أوفيني، والذي لا يمانع في ارتداء قميص العميد في الفترة المقبلة".

وتسعى إدارة الاتحاد للتعاقد مع مدافع أجنبي قوي لتعويض رحيل المغربي الدولي مروان دا كوستا الذي طلب فسخ عقده مع النادي.

Advertisements

ويحتل نادي الاتحاد حاليا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة من 13 مباراة خاضها الفريق إلى الآن.

وكان برونو، البالغ 28 عاما، ارتدى قميص نادي النصر خلال الفترة من 2016 حتى 2019 وساهم في تتويج العالمي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي 2018/19.

وانتقل برونو للعب في صفوف الوكرة خلال فترة انتقالات صيف 2019 ويمتد عقده مع الفريق حتى 30 يونيو 2020.

يذكر أن برونو قد مثل عددا من الأندية البرازيلية في بداية مسيرته أبرزها ساو باولو وذلك قبل الانتقال إلى توتنهام الإنجليزي ونابولي الإيطالي وأيضا لعب فترة مع سانتوس البرازيلي.