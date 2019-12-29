رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر| Liverpool vs. Wolves: Premier League live stream

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ويشهد ملعب أنفيلد رود مواجهة هامة بين فريقي ليفربول الإنجليزي KORA STAR بقيادة النجم المصري محمد صلاح، ونادي وولفرهامبتون في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب ليفربول وولفرهامبتون قبل الجولة 20

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هذا ويحتل ليفربول LIVE7HD صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، مقابل 30 نقطة لفريق وولفرهامبتون في المركز السابع.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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وومن المتوقع أن يخوض يورجن كلوب المباراة باتشكيل التالي.

أليسون

أرنولد – فان دايك – جو جوميز – روبيرستون

هيندرسون – فينالدوم - تشامبرلين

ماني – فيرمينو – صلاح.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

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وتنطلق المباراة اليوم الأحد 29 ديسمبر في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 2.