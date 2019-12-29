رياضة | تشيلسي يقلب الطاولة على أرسنال ويحسم ديربي لندن بثنائية في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يقلب الطاولة على أرسنال ويحسم ديربي لندن بثنائية في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز على فريق أرسنال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي ضد أرسنال :-

وسجل اللاعب الجابوني ايميريك اوباميانج هدف فريق أرسنال الوحيد في الشوط الأول من اللقاء، بينما تعادل جورجينيو في الدقيقة 83 من الشوط الثاني، واحرز الإنجليزي الشاب تامي ابراهام هدف الفوز للبلوز في الدقيقة 87 قيل نهاية المباراة.

Advertisements

ورفع تشيلسي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توقف فريق أرسنال عند المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي فاز على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن بالأمس.