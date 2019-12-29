رياضة | المدافع الأرجنتيني فيتور ينضم لفريق ضمك السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدافع الأرجنتيني فيتور ينضم لفريق ضمك السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ضمك السعودي اليوم الأحد رسميا عن تعاقده مع المدافع الأرجنتيني سيرخيو فيتور لمدة ستة أشهر قادما من نادي راسينج كلوب الأرجنتيني على سبيل الإعارة.

وذكر ضمك في بيان عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الأرجنتيني سيرخيو فيتور أول صفقات ضمك الشتوية".

ووصل المدافع الأرجنتيني البالغ من العمر /30 عاما/ إلى مطار أبها الدولي الجمعة الماضي تمهيدا لتوقيع عقده مع ضمك.

ويتذيل ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد سبع نقاط فقط بعد مرور 13 جولة من الدوري.