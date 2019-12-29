رياضة | المنيا ينهي الدور الأول بالتعادل مع شبان قنا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا ينهي الدور الأول بالتعادل مع شبان قنا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق المنيا مع فريق شبان قنا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب قنا، ضمن آخر مباريات المجموعة الأولى بالدور الاول من دوري القسم الثاني.

وخاض فريق المنيا بقيادة المدير الفني طارق السيد المباراة بتشكيل ضم كل من: محمد حسانين، أحمد رضا، برسوم محروس، أيمن ناصر، عباس مصطفى، محمد شديد، مصطفى شعبان الشيبكشي، محمد عبد المحسن، أحمد عصام، محمد سمارة، وائل علي.

نجح لاعب المنيا عمرو عثمان في إحراز هدف التقدم فور نزوله لارض الملعب، بالدقيقة 28 من الشوط الثاني، بينما تعادل اللاعب أحمد حمودي لشبان قنا في الدقيقة 37 لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

بذلك التعادل يرتفع رصيد المنيا إلى 15 نقطة في المركز السادس، بينما يحتل شبان قنا المركز الرابع ب 19 نقطة.

وأسفرت مباريات الجولة عن فوز فريق البنك الأهلي على ملعبه على حساب فريق بترول أسيوط بهدفين دون رد.

سجل هدفي البنك، عمرو عزت في الدقيقة 34 من الشوط الأول وعلى صابر في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وحقق فريق الفيوم الفوز على فريق ديروط 4-2 ، سجل الأهداف أحمد عبد الباقي في الدقيقة 25 من الشوط الأول واضاف أدهم حسن الهدف الثاني في الدقيقة 60 من الشوط الثاني وكريم الشافعي في الدقيقة 65.

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ثم سجل حمادة زيدان هدف أول لديروط، ثم أضاف عمرو الفيومى هدف رابع للفيوم، وقبل نهاية اللقاء جاء الهدف الثاني، لديروط عن طريق اللاعب طارق فضل .

وفاز فريق بنى سويف على فريق طهطا بهدفين نظيفين سجلها مصطفى صلاح بليه في الدقيقة 20 من الشوط الأول وكريم أشرف في الدقيقة 7 من الشوط الثاني.

وفي مباراة مثيرة حقق فريق الألومنيوم الفوز على ضيفه فريق سوهاج بهدفين مقابل هدف، حيث شهد الشوط الأول تعادل الفريقين بهدف لكل منهما ، إذ، تقدم سوهاج بهدف محمد ناحج في الدقيقة 10 وتعادل سمير فوزي في الدقيقة 30، وفي الشوط الثاني، خطف كيرس ماهر هدف الفوز للألومنيوم في الدقيقة 33.

وتعادل فريق تليفونات بني سويف مع فريق الإعلاميين بهدف لكل منهما، حيث تقدم حسام الدين عادل للإعلاميين في الدقيقة 20 وتعادل محمود عبده في الدقيقة 43 للشوط الأول.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 24 نقطة

2- بنى سويف 23 نقطة

3- الألومنيوم 22 نقطة

4- شبان قنا 19 نقطة

5- تليفونات بني سويف 16 نقطة

6- المنيا 15 نقطة

7- بترول أسيوط 14 نقطة

8- الاعلاميين 14 نقطة

9- الفيوم 13 نقطة

10- سوهاج 12 نقطة

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط