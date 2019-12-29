رياضة | تليفونات بنى سويف يتعادل مع الإعلاميين في المظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بنى سويف يتعادل مع الإعلاميين في المظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف أمام ضيفه الإعلاميين بنتيجة 1/1 بالمباراة التى أقيمت بينهما بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات مباريات الاسبوع الحادى عشر بالمجموعة الاولى بدوري القسم الثانى .

خاض التليفونات اللقاء بتشكيل تكون من : مصطفى حسن ومحمد عبد الرازق ومحمود عبده ومحمود مبارك وأحمد فتحى وأحمد سيد حلمى وعبد الله احمد وبلال احمد وصلاح فتحى وأحمد يوسف ومصطفى عبد الرحيم .

فيما بدأ الإعلاميين بقيادة مديره الفنى أحمد صالح المباراة بتشكيل مكون من: محمد خالد وشريف عمر وحسام الدين عادل وسعد السعيد وخالد شارف وبدر سعيد وفتحى عامر ومحمد ابراهيم ومحمد أسامة ومحمد اشرف وأسامة خليل.

هدفي المباراة

الإعلاميين باغت مضيفه تليفونات بنى سويف بهدف بالدقيقة 20 بالشوط الاول عن طريق رأسية حسام الدين عادل والذى حول الكرة رأسية بشباك التليفونات.

وضغط تليفونات بنى سويف ونشط الفريق صفوفه حتى أدرك التعادل بالدقيقة 43 عن طريق تسديدة محمود عبده والتى ارتطمت بمدافع الإعلاميين وسكنت الشباك .

وخلال الشوط الثانى نشط كلا الفريقان من محاولاتهم الهجومية لخطف الثلاث نقاط وكان التليفونات قريبا من تحقيق الفوز لولا رعونة لاعبي الخط الهجوم والتسرع .

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وخلال اللقاء أجرى التليفونات تغييرات بنزول كلا من محمد ابو العلا وأحمد عاطف ونانا كوامى بدلاَ من صلاح فتحى ومصطفى كشرى وعبد الله أحمد .

فيما أجرى الإعلاميين تغييرات بنزول كلا من اسلام مصطفى وأحمد حسنة بدلا من محمد اشرف وأسامة خليل .

وحصل نانا كوامى لاعب التليفونات على الكارت التقى فيما حصل سعد السعيد ومحمد خالد لاعبي الإعلاميين على الكارت الاصفر .

التعادل رفع رصيد تليفونات بنى سويف للنقطة 16 فيما ارتفع رصيد الإعلامين للنقطة 14.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 24 نقطة

2- بنى سويف 23 نقطة

3- الألومنيوم 22 نقطة

4- شبان قنا 19 نقطة

5- تليفونات بني سويف 16 نقطة

6- المنيا 15 نقطة

7- بترول أسيوط 14 نقطة

8- الاعلاميين 14 نقطة

9- الفيوم 13 نقطة

10- سوهاج 12 نقطة

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط