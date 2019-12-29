رياضة | رئيس أسوان لـ"الخليج 365 الرياضي": مجدي عبد العاطي لن يرحل ومتمسكون به

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أسوان لـ"الخليج 365 الرياضي": مجدي عبد العاطي لن يرحل ومتمسكون به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان على استقالة المدير الفني لزهرة الجنوب، مجدي عبد العاطي من منصبه.

وقال أحمد سليمان رئيس نادي أسوان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" ردا على استقالة مجدي عبد العاطي: "لحظة انفعال، متمسكون به ولن يرحل".

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وتابع رئيس نادي أسوان: " سنعالج الأخطاء مع مجدي عبد العاطي في الفترة المقبلة، والمدير الفني مستمر معنا حتى نهاية عقده".

ويحتل أسوان المركز قبل الأخير في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط فقط ، حيث سجل انتصارا وحيدا و4 تعادلات وتعرض للخسارة في 5 مواجهات.