رياضة | الألومنيوم يواصل الانتصارات ويفوز على سوهاج بثنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يواصل الانتصارات ويفوز على سوهاج بثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق نادي الألومنيوم، بقيادة ياسر الكناني، المدير الفني للفريق، سلسلة الانتصارات، ونجح الفريق في تحقيق فوز غالي على نظيره فريق نادي سوهاج، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الألومنيوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، من الدور الأول، بالمجموعة الأولى لدوري القسم الثاني.

بدأ اللقاء بضغط من الفريق السوهاجي، لا راك هدف التقدم، وبالفعل نجح محمد ناجح، في احراز هدف التقدم لفريق سوهاج في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، لينتفض لاعبي الألومنيوم، ويضغط الفريق بكل صفوفه بحثا عن هدف التعادل، ومع بلوغ الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، نجح سمير فوزي مهاجم الألومنيوم في احراز هدف التعادل، من ركلة ركنية، أخطأ حارس سوهاج في تقديرها، لتسكن الشباك، لتبادل بعدها لاعبي الفريقين الهجمات، حتى جاءت صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل الايجابي، بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح لاعبوا فريق الألومنيوم في التحكم في منطقة وسط الملعب، واللعب من على الأطراف، عن طريق محمود نجاح الظهير الأيسر للفريق الحمادي، الذي نجح في قيادة الجبهة اليسرى، في العديد من الهجمات، ليهدر مهاجم الألومنيوم العديد من الفرص السهلة، حتى جاءت الدقيقة 30 من زمن الشوط الثاني، ليتمكن كيرلس ماهر، مهاجم الألومنيوم البديل، من احراز هدف التقدم للالومنيوم، ويتواصل لاعبي الألومنيوم مسلسل إهدار الفرص، حتى جاءت صافرة نهاية اللقاء بفوز الألومنيوم بثنائية مقابل هدف.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الألومنيوم عند النقطة 22 يحتل بها المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد فريق نادي سوهاج عند النقطة12 يحتل بها المركز التاسع.

1- البنك الأهلي 24 نقطة

2- بنى سويف 23 نقطة

3- الألومنيوم 22 نقطة

4- شبان قنا 19 نقطة

5- تليفونات بني سويف 16 نقطة

6- المنيا 15 نقطة

7- بترول أسيوط 14 نقطة

8- الاعلاميين 14 نقطة

9- الفيوم 13 نقطة

10- سوهاج 12 نقطة

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط