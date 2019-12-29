رياضة | فوز البنك وبنى سويف والفيوم وتعادل المنيا والإعلاميين في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز البنك وبنى سويف والفيوم وتعادل المنيا والإعلاميين في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات الجولة الحادي عشر للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد للقسم الثاني التي أقيمت اليوم الأحد عن فوز فريق البنك الأهلي على ملعبه على حساب فريق بترول أسيوط بهدفين دون رد.

سجل هدفي البنك، عمرو عزت في الدقيقة 34 من الشوط الأول وعلى صابر في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وحقق فريق الفيوم الفوز على فريق ديروط 4-2 ، سجل الأهداف أحمد عبد الباقي في الدقيقة 25 من الشوط الأول واضاف أدهم حسن الهدف الثاني في الدقيقة 60 من الشوط الثاني وكريم الشافعي في الدقيقة 65.

ثم سجل حمادة زيدان هدف أول لديروط، ثم أضاف عمرو الفيومى هدف رابع للفيوم، وقبل نهاية اللقاء جاء الهدف الثاني، لديروط عن طريق اللاعب طارق فضل .

وفاز فريق بنى سويف على فريق طهطا بهدفين نظيفين سجلها مصطفى صلاح بليه في الدقيقة 20 من الشوط الأول وكريم أشرف في الدقيقة 7 من الشوط الثاني.

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وفي مباراة مثيرة حقق فريق الألومنيوم الفوز على ضيفه فريق سوهاج بهدفين مقابل هدف، حيث شهد الشوط الأول تعادل الفريقين بهدف لكل منهما ، إذ، تقدم سوهاج بهدف محمد ناحج في الدقيقة 10 وتعادل سمير فوزي في الدقيقة 30، وفي الشوط الثاني، خطف كيرس ماهر هدف الفوز للألومنيوم في الدقيقة 33.

وتعادل فريق تليفونات بني سويف مع فريق الإعلاميين بهدف لكل منهما، حيث تقدم حسام الدين عادل للإعلاميين في الدقيقة 20 وتعادل محمود عبده في الدقيقة 43 للشوط الأول.

وتعادل فريق شبان قنا مع فريق المنيا بهدف لكل منهما تقدم عمرو عثمان للمنيا في الدقيقة 29 من الشوط الثاني وتعادل أحمد حمودي لقنا قبل نهاية المباراة بثماني دقائق.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 24 نقطة

2- بنى سويف 23 نقطة

3- الألومنيوم 22 نقطة

4- شبان قنا 19 نقطة

5- تليفونات بني سويف 16 نقطة

6- المنيا 15 نقطة

7- بترول أسيوط 14 نقطة

8- الاعلاميين 14 نقطة

9- الفيوم 13 نقطة

10- سوهاج 12 نقطة

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط