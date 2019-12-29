رياضة | دورتموند الألماني يعلن التعاقد رسمياً مع هالاند حتى 2024

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورتموند الألماني يعلن التعاقد رسمياً مع هالاند حتى 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن التعاقد رسميا مع المهاجم الدولي النرويجي آرلينج براوت هالاند قادما من صفوف نادي ريد بول سالزبورج النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة 4 سنوات.

يذكر أن اللاعب الدولي النرويجي آرلينج براوت هالاند قد تألق بقوة مع فريقه ريد بول سالزبورج النمساوي هذا الموسم في بطولة الدوري النمساوي الممتاز بالإضافة إلي بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يتصدر قائمة ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

مما ادي الي جذب الأنظار له من الأندية الأوربية الكبري التي أعلنت عن رغبته خلال فترة الانتقالات الشتوية أبرزها نادي ريال مدريد الإسباني و مانشستر يونايتد الإنجليزي بالإضافة إلي نادي يوفنتوس الإيطالي و بروسيا دورتموند الألماني.

وسيخوض اللاعب الدولي النرويجي الشاب هالاند صاحب الـ19 عاماً التدريبات الجماعية هذا الأسبوع مع فريقه بروسيا دورتموند الألماني استعدادا لبداية الدور الثاني من بطولة الدوري الألماني الممتاز بالإضافة إلي دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يواجه الفريق الألماني نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في شهر فبراير القادم ببطولة دروي أبطال أوروبا.