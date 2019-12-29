رياضة | التشكيل الرسمي لموقعة المصري وبيراميدز في كأس الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لموقعة المصري وبيراميدز في كأس الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه الذي يواجه نظيره النادي المصري البورسعيدي في السادسة من مساء اليوم، الأحد، في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد الإسكندرية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - عمر العيوني - إسلام عيسى

خط الهجوم: جون أنطوي

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ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

المهدي سليمان - عبد الله بكري - رجب بكار - محمد فاروق - إبراهيم حسن - ولفريد كانون - دودو الجباس

وخرج من قائمة الفريق في اللقاء، أحمد علي ومحمود حمادة بجانب الحارس الثالث أحمد دعدور.

كما أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي تشكيل فريقه للمباراة وضم تشكيل الفريق البورسعيدي كلًا من :-

أحمد عبد الوهاب مسعود - محمود حمد - عمر عبد الواحد - محمود وادي - أوستون أوموتو - إيزي إيميكي - أحمد شوشة - إسلام أحمد - كريم العراقي - حسن إبراهيم - سعيدو سمبوري.