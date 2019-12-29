رياضة | تريزجيه و أحمد حجازي يوجهان رسالة لسعد سمير بعد إصابته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزجيه و أحمد حجازي يوجهان رسالة لسعد سمير بعد إصابته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه كل من لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه المحترف ضمن صفوف نادي استون فيلا الإنجليزي و مدافع منتخبنا الوطني أحمد حجازي المحترف ضمن صفوف نادي وست بروميتش البيون الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام رسالة لمدافع النادي الأهلي سعد سمير الذي أصيب في وتر اكيلس مع فريقه أمام بلاتينيوم الزمبابوي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي جمعت بين الفريقين مساء السبت علي ستاد السلام الدولي بمدينة القاهرة.

وكتب محمود حسن تريزجيه لسعد سمير:" اتمنى لك الشفاء العاجل يا صديقي أراك قريبا بينما جاءت رسالة أحمد حجازي لمدافع النادي الأهلي كالتالي:" كل التوفيق لك واتمنى عودتك سريعا من الاصابة".

يذكر أن النادي الأهلي قد حقق فوزا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ أمام نظيره نادي بلاتينيوم الزمبابوي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي جمعت بين الفريقين مساء السبت علي ستاد السلام الدولي بمدينة القاهرة سجلهم اللاعب الدولي المصري وليد سليمان.

وشهدت المباراة إصابة مدافع النادي الأهلي سعد سمير في الشوط الأول مما أدى إلى خروجه متأثرا بالإصابة التي تعرض لها حيث أكدت الإشعات صباح اليوم الأحد إصابته في وتر اكيلس وغيابه عن الملاعب لمدة 8 شهور.