رياضة | الأهلي يهزم الزمالك بثنائية في قمة الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يهزم الزمالك بثنائية في قمة الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق شباب الأهلي مواليد 99 فوزًا هامًا عصر اليوم الأحد على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب النادي الأحمر بمدينة نصر في قمة بطولة الجمهورية.

أحرز وليد مصطفى الهدف الأول للفريق الأحمر في الشوط الأول ، وتعادل الزمالك عن طريق يوسف محمود في الدقيقة 60، ونجح محمد فخري في إحراز الهدف الثاني للأهلي والفوز بالنقاط الثلاث.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة محتلًا صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 32 نقطة في المركز السادس.

