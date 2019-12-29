رياضة | ريال مدريد يحسم مصير نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم مصير نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يثق في بقاء نجم الفريق الكولومبي خيمس رودريجيز ولا يفكر في الرحيل في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد يريد استمرار رودريجيز ولا يفكر المسؤولون في رحيل اللاعب.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يأمل في أن يظهر رودريجيز قدراته في الدور الثاني من الموسم خاصة أنه يدخل ضمن خطط زيدان لهذ االموسم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز سيحصل على فرصة جديدة خلال عام 2020 بعد أن أنهكته الإصابات منذ بداية الموسم الحالي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز يغيب عن ريال مدريد للإصابة منذ 22 أكتوبر الماضي إلا أنه عاد للتدريبات في 19 ديسمبر الجاري ومن المتوقع أن يشارك أمام خيتافي في الدوري الإسباني.

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وأفادت إذاعة كادينا سير العالمية في نوفمبر الماضي أن نجم ريال مدريد خيمس رودريجيز قد أُصيب في ركبته خلال، التدريبات رفقة منتخب كولومبيا والذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم 2022.

وأكدت الإذاعة أنه هناك الكثير من القلق بشأن حالة اللاعب، وأوضحت أن كل القلق أن تكون الإصابة على مستوى الرباط الصليبي، وهو ما قد ينهي موسم اللاعب المتألق مؤخراً رفقة ريال مدريد الإسباني في الدوري، والذي يطمح بقوة لحجز مكان أساسي في تشكيل زيدان.

وفي نفس السايق ذكر "راديو كاراكول" الكولومبي : يجب انتظار نتائج الفحوصات التي سيخضع لها لكن هناك مخاوف بأن خيمس رودريجيز قد أُصيب على مستوى الرباط الصليبي.

وخاض رودريجيز تدريبات تأهيلية مع منتخب بلاده ولكن بشكل خفيف ودقيق بناءً على أوامر الجهاز الفني والطبي، وجاء ذلك عقل عدة أيام من التدريبات المكثفة مع ريال مدريد.

يذكر أن ريال مدريد أعلن الفترة الماضية عن إصابة رودريجيز في ربلة الساق، دون أن يكشف أية تفاصيل أخرى عن فترة غيابه عن الملاعب.