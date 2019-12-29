رياضة | زيدان يقرر بقاء نجم الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يقرر بقاء نجم الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد بالكاد اتخذت قرارا نهائيا بشأن مستقبل نجم الفريق الكولومبي خاميس رودريجيز.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لا يرغب في الاستغناء عن النجم الكولومبي وذلك عكس ما يتردد في مختلف وسائل الإعلام.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من عودته لمعقل الميرينجي في الميركاتو الصيفي الأخير عقب نهاية إعارته مع بايرن ميونخ، إلا أن رودريجيز قضى معظم أوقات الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني في الموسمالحالي في منافسةمع لعنة الإصابات.

ولم يشارك صاحب الأهداف السينمائية في المباريات منذ الـ22 من أكتوبر الماضي، ومع ذلك، أكد الملكي أن النية داخل مجلس الإدارة تتجه لخيار الإبقاء عليه لموسم آخر.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النادي سيمنحه فرصة جديدة للتعبير عن نفسه في عام 2020 وذلك بمد عقده لموسم آخر على أمل أن يستعيد بريقه ومستواه المعروف عنه.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن رودريجيز ما زال ضمن خطط زيدان ولم يفكر بعد في بيعه لاعتقاده بأنه قد يعطي الفريق إضافة كبيرة بعد عودته من الإصابة.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقعأن يكتمل شفاؤه قبل مواجهة خيتافي المقرر لها في الرابع من يناير المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني الذي يتصدره برشلونة برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف فقط عن الملكي.

وأفادت إذاعة كادينا سير العالمية في نوفمبر الماضي أن نجم ريال مدريد خيمس رودريجيز قد أُصيب في ركبته خلال، التدريبات رفقة منتخب كولومبيا والذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم 2022.

وأكدت الإذاعة أنه هناك الكثير من القلق بشأن حالة اللاعب، وأوضحت أن كل القلق أن تكون الإصابة على مستوى الرباط الصليبي، وهو ما قد ينهي موسم اللاعب المتألق مؤخراً رفقة ريال مدريد الإسباني في الدوري، والذي يطمح بقوة لحجز مكان أساسي في تشكيل زيدان.

وفي نفس السايق ذكر "راديو كاراكول" الكولومبي : يجب انتظار نتائج الفحوصات التي سيخضع لها لكن هناك مخاوف بأن خيمس رودريجيز قد أُصيب على مستوى الرباط الصليبي.

وخاض رودريجيز تدريبات تأهيلية مع منتخب بلاده ولكن بشكل خفيف ودقيق بناءً على أوامر الجهاز الفني والطبي، وجاء ذلك عقل عدة أيام من التدريبات المكثفة مع ريال مدريد.

يذكر أن ريال مدريد أعلن الفترة الماضية عن إصابة رودريجيز في ربلة الساق، دون أن يكشف أية تفاصيل أخرى عن فترة غيابه عن الملاعب.