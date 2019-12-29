رياضة | فالفيردي: لا أريد اللعب لنادي غير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي: لا أريد اللعب لنادي غير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأورجوياني فيدي فالفيردي نجم وسط ريال مدريد عن سعادته في صفوف الملكي وأكد أنه لا يرغب في اللعب لنادي غير ريال مدريد.

وقال اللاعب في تصريحات لشبكة ABC الإسبانية: " الاستمرار مع ريال مدريد لعدة سنوات هو حلمي، أريد أن أكون هنا طوال حياتي المهنية ولا ألعب لناد غير ريال مدريد”.

واختتم فالفيردي تصريحاته قائلا: "أحب ريال مدريد وأعتبر هذا المكان بيتي، وأريد أن أحقق جميع الألقاب من أجل هذا الجمهور العظيم".

وتمكن فالفيردي من حجز مكان أساسي في تشكيلة ريال مدريد بسبب إعارة داني سيبايوس إلى آرسنال وتراجع مستوى لوكا مودريتش بالإضافة إلى فشل النادي في ضم الثلاثي بوجبا وفان دي بيك وكريستيان إريكسن.

Advertisements

يذكر أن فالفيردي لاعب وسط أوروجواي وصل إلى ريال مدريد في 2016 قادمًا من بينارول وحصل على مكان أساسي هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشاد الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني أمس بنجم خط وسط الفريق الدولي الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي عقب تألقه مع الفريق في هذا الموسم.

وقال الموقع الرسمي للملكي عبر شبكة الإنترنت:"أصبح فيديريكو فالفيردي لاعباً أساسياً في تشكيلة ريال مدريد، لعب لاعب خط الوسط البالغ من العمر 21 عامًا 18 مباراة مع الميرينجي حتى الآن هذا الموسم، في 13 منهم كان أساسي ولا يعرف الفريق الهزيمة عندما يكون جزءًا من تشكيلة زيدان الأساسية".

وأضاف :"لعب نجم الأوروجواي ما مجموعه 1120 دقيقة على أرض الملعب وقام بمجهودات كبيرة والكثير من التضحية سواء في الأدوار الدفاعية الرائعة والتعامل الممتاز مع الكرة وما قدمه في الهجوم بالتسجيل والتمريرات، هدفه الأول جاء في ملعب إيبورا ضد إيبار وبعد أسبوع سجل في سانتياجو برنانبيو أمام ريال سوسيداد"

واختتم الموقع حديثه قائلا:"في الكلاسيكو أمام برشلونة على ملعب كامب نو ظهر اللاعب بمستوى جيد وحاول التسجيل من خلال تسديدات مميزة وساعد هازارد بهدفه الأول بقميص ريال مدريد وساهم في الفوز على إسبانيول ".