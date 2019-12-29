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الأحد 29 ديسمبر 2019 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، فريقي ليفربول وولفرهامبتون، على أرضية ملعب أنفيلد لحساب الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن كلاً من، يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ونونو سانتو المدير الفني للولفز عن تشكيلتي الفريقين للمباراة، والتي جاءت كما يلي. ليفربول 4-3-3 أليسون روبيرستون - فان دايك - جوميز - أرنولد لالانا - فينالدوم - هيندرسون Advertisements ماني - صلاح - فيرمينو. وولفرهامبتون 3-5-2 روي باتريشيو ماكس كيلمان - ريان بينيت - كونور كوادي جوني كاسترو - روبين نيفيز - لياندر ديندونكير - جواو موتينيو - روبين فيناجر بيدرو نيتو - دييجو يوتا. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

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