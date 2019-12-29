رسميًا.. نجم دوري الأبطال في صفوف بوروسيا دورتموند 

الأحد 29 ديسمبر 2019

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن الحصول علي خدمات الهداف الشاب "هالاند" والذي قد قدم موسم رائع في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام .

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كلفت الصفقة الفريق الألماني ٢٠ مليون يورو فقط هو سعر الشرط الجزائي للاعب مع فريقه سالزبورج النمساوي ، ولايزال اللاعب يملك من العمر ١٩ عاماً فقط .

وأختار هالاند بورسيا دورتموند بعد صراع كبير من الأندية الأوروبية عليه وخاصةً مانشستر يونايتد لأن الفريق يحتاج لمهاجم أما في الفرق الأخري سيلاقي منافسة قد تطيح به علي مقاعد البدلاء حيث يري أيضا أن دورتموند يساعد في تطوير اللاعبين الشباب .

وشارك هالاند في ٢٢ مباراة سجل ٢٨ هدف و٥ أسيست و٥ هاتريك ، وهو سجل رائع للاعب يملك من العمر ١٩ عام فقط