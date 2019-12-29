الامارات | مورينو يتولى تدريب موناكو الفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن مورينو يتولى تدريب موناكو الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد عن تعيين روبرت مورينو، مدربا جديدا له. وجاء تعيين مورينو بعد ساعات قليلة من إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم. ويمتد عقد مورينو حتى صيف 2022 أملا في انتشال الفريق من كبوته. Advertisements وذكر موناكو في بيانه "موناكو يعلن انتهاء التعاون مع ليوناردو جارديم وقدوم روبرت مورينو لمنصب المدير الفني". وأضاف البيان "روبرت مورينو سيتولى المسؤولية مطلع الاسبوع المقبل، نحن سعداء للغاية للإعلان عن قدوم روبرت مورينو، نثق به وفي قدرته على قيادة الفريق للنجاح، نرحب به في موناكو". ويحتل موناكو المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة من ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات وست هزائم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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