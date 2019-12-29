برشلونة "يريد التعاقد مع ويليان في يناير"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

أفادت تقارير أن برشلونة مصمم على التعاقد مع مهاجم تشيلسي ويليان خلال فترة الانتقالات في يناير.

سيشهد اللاعب الدولي البرازيلي عقده الحالي في ستامفورد بريدج في نهاية حملة 2019-2020 ، مما يعني أنه سيكون حراً في مناقشة عقد مسبق مع الأندية الأجنبية في بداية عام 2020.

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ارتبط برشلونة بقوة مع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في الأسابيع الأخيرة ، ووفقًا لصحيفة الديزمارك ، فإن استمرار إصابة عثمان ديبيلي يعني أن أبطال أسبانيا يريدون إكمال صفقة في يناير.

يمكن أن يوافق فريق إرنستو فالفيردي على عقد مع ويليان الشهر المقبل بهدف وصول أمريكا الجنوبية إلى كامب نو قبل موسم 2020-21.

ومع ذلك ، من خلال الموافقة على رسوم النقل مع تشيلسي ، سيكونون ، من الناحية النظرية ، قادرين على توقيع المهاجم في يناير.

سجل ويليان خمس مرات في 24 مباراة مع بلوز خلال موسم 2019-20 وشارك في جميع مباريات فريقه الإنجليزي في الدوري الإنجليزي تحت قيادة فرانك لامبارد باستثناء واحدة.