التشكيل الرسمي لقمة تشيلسي وأرسنال ... أوباميانج وأبراهام يقودا هجوم الفريقين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

يلتقي في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، فريقي أرسنال وتشيلسي، في ديري لندني مثير يشهده ملعب الإمارات، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف كلاً من ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز ، وفرانك لامبارد مدرب البلوز عن أسلحتهما للقمة المنتظرة والتي جاءت كما يلي.

أرسنال 4-3-2-1

لينو

ساكا – لويز – تشامبرز – ميتلاند نايلز

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توريرا – جيندوزي

أوباميانج – أوزيل – نيلسون لاكازيت.

تشيلسي 3-4-3

كيبا

روديجير – زوما – توموري

أزبليكويتا – كانتي – كوفاسيتش – إيمرسون

ويليان – مونت – أبراهام.