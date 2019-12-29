شكرا لقرائتكم منتخب الناشئين 2001 ينهى الاتفاق على خوض ودية غدا أمام المرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما سيخوض منتخب الناشئين ودية ثانية يوم الثلاثاء أمام فريق اتحاد الشرطة على أن يختتم الفريق معسكره بعدها.
وخاض ودية المنتخب أمام إيروسبورت القائمة البديلة التى اختارها الجهاز الفني لإختيار الأفضل من بينهم لضمه للقائمة الأساسية و أحرز الهدفين محمد سلامه لاعب الأهلي و محمد ميسي لاعب سيراميكا من ضربة جزاء.
كشف مسئولو منتخب مصر مواليد 2001 أن الاتحاد الأفريقى "كاف" استقر على تغيير نظام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بموريتانيا ، حيث أكد عادل محفوظ، مدير المنتخب، أنه سيتم إقامة تصفيات مجمعة لدول شمال أفريقيا وتجمع مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا، بالإضافة إلى موريتانيا، على أن يتأهل المنتخب صاحب المركز الأول إلى بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها موريتانيا فى 2021.
أضاف عادل محفوظ أن نظام التصفيات سيقام بنظام الدورة المجمعة على أن يتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى بطولة أمم أفريقيا.
يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة استضافة دورة شمال أفريقيا مواليد 2001 المؤهلة بشكل رسمى إلى كأس الأمم الأفريقية 2021، المقرر إقامتها فى موريتانيا، بعد تغيير نظام التصفيات بإقامة مباراة ذهابا وإيابا بنظام القرعة.
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