شكرا لقرائتكم الفيوم يفوز على ديروط 4-2 بدورى القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الفيوم ثلاث نقاط غالية بالفوز داخل ملعبه على ديروط بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للمجموعة الأولى بالقسم الثانى. رفع الفيوم رصيده إلى 13 نقطة فى المركز التاسع،بينما تجمد رصيد ديروط عند 5 نقاط فى المركز قبل الأخير للمجموعة . وبانتهاء الجولة الحادية عشر يكون قد انتصف جدول المجموعة ، وأصبح البنك الأهلى بطل الشتاء بعدما تصدر المجموعة برصيد 24 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بنى سويف أقرب منافسيه .

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