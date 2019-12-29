شكرا لقرائتكم لاعب الأهلى بعد الوقوف على الكرة فى قمة الناشئين: مدرب الزمالك استفزنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال فخري في تصريحات خاصة: قطعت الكرة من لاعبي الزمالك، وجدت أحد اللاعبين سقط على الأرض، قمت بإخراجها من خط التماس لعلاج اللاعب احتراما له، وفوجئت بأن لاعبى الزمالك قاموا باستئناف اللعب سريعا بعد تعليمات مدربهم وسجلوا هدف، وعاتبهم الجهاز الفني للأهلي: "وقولت للمدرب ده مش احترام كنت ممكن اكمل بالكرة واسجل جول، قالي لأ هي الكورة كده".
في أول فرصة جائتني للرد على هذا الموقف لم أتردد ورقصت لاعب الزمالك وبعد المرور منه وقفت على الكرة، ورمضان صبحي فعلها مع فريق الكبار من قبل، هذه حركة مهارية معتادة في العالم كله لا أجد فيها أزمة، بعد المباراة احتفلنا بالفوز على الزمالك، ولم يتحدث معي الجهاز الفني للأهلي عن الموقف عقب المباراة.
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