شكرا لقرائتكم لاعب الأهلى بعد الوقوف على الكرة فى قمة الناشئين: مدرب الزمالك استفزنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد فخري ناشىء النادي الأهلي على الحركة الاستعراضية التي قام بها خلال مباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، حيث قام صانع ألعاب الأهلي بالوقوف على الكرة، الأمر الذي أعاد للأذهان استعراض رمضان صبحي مع الفريق الأول أمام أبناء ميت عقبة في موسم سابق.

وقال فخري في تصريحات خاصة: قطعت الكرة من لاعبي الزمالك، وجدت أحد اللاعبين سقط على الأرض، قمت بإخراجها من خط التماس لعلاج اللاعب احتراما له، وفوجئت بأن لاعبى الزمالك قاموا باستئناف اللعب سريعا بعد تعليمات مدربهم وسجلوا هدف، وعاتبهم الجهاز الفني للأهلي: "وقولت للمدرب ده مش احترام كنت ممكن اكمل بالكرة واسجل جول، قالي لأ هي الكورة كده".

في أول فرصة جائتني للرد على هذا الموقف لم أتردد ورقصت لاعب الزمالك وبعد المرور منه وقفت على الكرة، ورمضان صبحي فعلها مع فريق الكبار من قبل، هذه حركة مهارية معتادة في العالم كله لا أجد فيها أزمة، بعد المباراة احتفلنا بالفوز على الزمالك، ولم يتحدث معي الجهاز الفني للأهلي عن الموقف عقب المباراة.