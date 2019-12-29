شكرا لقرائتكم تليفونات بنى سويف يتعادل 1 -1 مع الإعلاميين بدورى القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل تليفونات بنى سويف مع الإعلاميين بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للمجموعة الأولى بالقسم الثانى.

وارتفع رصيد تليفونات بنى سويف إلى 16النقطة 16 فى المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد الإعلاميين إلى 14 نقطة فى المركز السابع .

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وبنفس النتيجة انتهت مباراة شبان قنا والمنيا ليرفع الأول رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الرابع ، بينما رفع المنيا رصيده إلى 15 نقطة ، كما حقق الفيوم ثلاث نقاط غالية بالفوز داخل ملعبه على ديروط بأربعة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 13 نقطة فى المركز التاسع ، بينما تجمد رصيد ديروط عند 5 نقاط فى المركز قبل الأخير للمجموعة .

وبانتهاء الجولة الحادية عشر يكون قد انتصف جدول المجموعة، وأصبح البنك الأهلى بطل الشتاء بعدما تصدر المجموعة برصيد 24 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بنى سويف أقرب منافسيه.