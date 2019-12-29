شكرا لقرائتكم تعادل إيجابى 1 -1 بين شبان قنا والمنيا بدورى القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق شبان قنا مع نظيره المنيا بنتيجة 1-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للمجموعة الأولى بالقسم الثانى.

رفع فريق شبان قنا رصيده إلى النقطة 19 فى المركز الرابع ، بينما وصل رصيد المنيا إلى 15 نقطة.

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كما حقق الفيوم ثلاث نقاط غالية بالفوز داخل ملعبه على ديروط بأربعة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 13 نقطة فى المركز التاسع ، بينما تجمد رصيد ديروط عند 5 نقاط فى المركز قبل الأخير للمجموعة .

وبانتهاء الجولة الحادية عشر يكون قد انتصف جدول المجموعة ، وأصبح البنك الأهلى بطل الشتاء بعدما تصدر المجموعة برصيد 24 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بنى سويف أقرب منافسيه .