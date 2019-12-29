شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يعلن تشكيل المصري ضد بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، فى المباراة التي تنطلق فى السادسة مساءا ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية، والتى تقام باستاد الإسكندرية فى السادسة مساء، فى مواجهة مصرية بصبغة أفريقية يدخلها الفريقان بحثا عن حسم التأهل لنصف نهائى البطولة.





تشكيل المصري ضد بيراميدز

وجاء تشكيل المصري ضد بيراميدز كالتالي :

في حراسة المرمي أحمد مسعود ، في الدفاع كريم العراقي وأحمد شوشة ومحمود حمد وعمر كمال عبد الواحد ، ، وفي الوسط إيزي أيمكا وسعيدو سنبوري وإسلام عطية وحسن علي ، وفي الهجوم أوستن أموتو ومحمود وادي .

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط .

وقبل المواجهة المرتقبة فخاض المصرى مشوارا حافلا بالانتصارات بالكونفدرالية، حيث حقق فريق المصرى فوزا كبيراً على فريق ماليندي بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد عمان فى تنزانيا بدور الـ32 من تمهيدى الكونفدرالية الأفريقية، سجل أهداف المصرى محمود وادى فى الدقيقة 27 و41 و50 "هاتريك" وحسن على "هدف" فى الدقيقة 33.

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فى لقاء العودة فاز الفريق البورسعيدى أيضا بنتيجة 3/1 سجل أهداف المصرى أحمد ياسر "هدفين" فى الدقيقة 4 و 54، وأستن اموتو 60 ، بينما سجل هدف الفريق المنافس إبراهيم على بالدقيقة 34 من احداث المباراة .

وفى ذهاب دور الـ 32 مكرر فاز المصرى على كوت دى اور بطل سيشل برباعية نظيفة سجلها أحمد ياسر والفلسطينى محمود وادى والنيجيرى أوستن أموتو واختتم مهرجان الأهداف أحمد جمعة. وفى لقاء العودة فاز أيضا بهدفين دور رد أحرزهما أحمد جمعة.

وبالانتقال إلى دور المجموعات فألتقى المصرى مع نواذيبو الموريتانى ، ففاز 3/2 ، أحرزها اوستن اموتو " هدفين "، و كريم العراقى هدف.

وفى الجولة الثانية ألتقى مع رينجرز ، وتغلب عليه برباعية مقابل هدفين ، احرز اهداف الفريق البورسعيدى كل من أوستن اموتو ، و احمد ياسر ، و مفتاح طقطق ، وحسن على.