شكرا لقرائتكم البنك الأهلى يفوز على بترول أسيوط بثنائية بدورى القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل البنك الأهلى عروضه المميزة بالفوز على بترول أسيوط بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للمجموعة الأولى بالقسم الثانى.

رفع البنك الأهلى رصيده إلى النقطة 24 فى صدارة المجموعة الأولى بينما تجمد رصيد بترول أسيوط عند النقطة 14 فى منتصف جدول الترتيب.

كما حقق بنى سويف فوزا مهما خارج أرضه على طهطا بهدفين مقابل للاشئ ليستمر فى وصافة الجدول برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 4 نقاط فى المركز الأخير ، فى الوقت الذى نجح فيه الألومنيوم فوزا غاليا على سوهاج بهدفين مقابل لهدف ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة بينما تجمد رصيد سوهاج عند 12 نقطة فى المركز العاشر .

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وفى لقاءات منتصف الجدول والهروب من القاع تعادل تليفونات بنى سويف مع الإعلاميين بهدف لمثله ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الأول إلى 16 نقطة فى المركز الخامس ، بينما ارتفع رصيد الإعلاميين إلى 14 نقطة فى المركز السابع ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة شبان قنا والمنيا ليرفع الأول رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الرابع ، بينما رفع المنيا رصيده إلى 15 نقطة ، كما حقق الفيوم ثلاث نقاط غالية بالفوز داخل ملعبه على ديروط بأربعة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 13 نقطة فى المركز التاسع ، بينما تجمد رصيد ديروط عند 5 نقاط فى المركز قبل الأخير للمجموعة .

وبانتهاء الجولة الحادية عشر يكون قد انتصف جدول المجموعة ، وأصبح البنك الأهلى بطل الشتاء بعدما تصدر المجموعة برصيد 24 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بنى سويف أقرب منافسيه .