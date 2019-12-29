لايبزيغ يصرف النظر عن التعاقد مع الموهوب هالاند

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية في ألمانيا أن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم صرف النظر عن ضم المهاجم النرويجي الصاعد آرلينغ هالاند الذي سجل 22 هدفاً في 28 مباراة خاضها الموسم الحالي مع ريد بول سالزبورغ النمساوي..
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الأحد أن السبب في ذلك يرجع إلى أن النادي لا يمكنه ضمان إشراك اللاعب في المباريات بسبب المنافسة الشديدة في خط الهجوم من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن توقعات لاعب ريد بول بشأن راتبه تتحرك خارج النطاق الذي حدده لايبزيغ.
وسيكون بوروسيا دورتموند الفريق الأقرب لضم الموهوب الصاعد (19 عاماً) بعدما كان ينافسه لايبزيغ على تعزيز خط الهجوم باللاعب النرويجي.
وإزاء ذلك، أشارت صحيفة "توتوسبورت" إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي مهتم أيضا في الوقت الراهن بضم هالاند، وذلك بعد رحيل ماريو مانزوكيتش إلى قطر، الأمر الذي ترك مكانا شاغرا في خط هجوم النادي، إذ ينشط فقط الثلاثي كريستيانو رونالدو وغونزالو هيغوايين، بالإضافة إلى الأرجنتيني باولو ديبالا.
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