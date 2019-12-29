بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × وولفرهامبتون (صلاح أساسي)

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره وولفرهامبتون، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به ضيفه، وأجرى المدرب الألماني تغيير وحيد بدخول أدم لالانا بدلا من نابي كيتا في وسط الملعب.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد

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خط الوسط: لالانا– هيندرسون– ويجنالدوم

خط الهجوم: فيرمينيو – ماني– محمد صلاح

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