تغيير وحيد في تشكيل ليفربول الرسمي أمام وولفرهامبتون

كتب: ضياء السقا
أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به ضيفه وولفرهامبتون، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأجرى المدرب الألماني تغيير وحيد بدخول أدم لالانا بدلا من نابي كيتا في وسط الملعب.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمي: أليسون
خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد
خط الوسط: لالانا– هيندرسون– ويجنالدوم
خط الهجوم: فيرمينيو – ماني– محمد صلاح
ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه الكبير على ليستر سيتي برباعية نظيفة.
ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 52 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف، علما بأن الريدز لديهم مباراة مؤجلة، فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الخامس بـ30 نقطة.
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