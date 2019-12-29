كرم جابر يعتذر رسمياً عن المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

أعلن لاعب منتخب مصر للمصارعة والبطل الأولمبي السابق، كرم جابر، اعتذاره رسمياً عن المشاركة في أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في اليابان العام المقبل 2020.

وذركت صحيفة "الشروق" أن كرم جابر أعلن اكتفاءه بالميداليتين الذهبية والفضية التي سبق وأن حققها قبل أعوام ماضية.

وكان كر جابر قد أعلن مؤخرا مشاركته بمعسكر المنتخب الوطني الذي انطلق يوم 20 ديسمبر الجاري بالمركز الأولمبي فى إطار الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو حال حسم الأمر، على أن يعلن موقفه النهائى عقب نهاية المعسكر.

يشار إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية، هشام حطب، صرح بأن عودة كرم جابر للعبة المصارعة "قرار عاطفي" في ظل بلوغ اللاعب سن الـ 40 عامًا وتغيبه عن البطولات والتأهيل منذ سنوات.