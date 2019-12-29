شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يرفض استقالة مجدى عبد العاطى بعد التعادل مع الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسؤولو أسوان باستمرار مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق بعدما تقدم باستقالته عقب نهاية مباراة فريقه مع طلائع الجيش، التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين ، تقدم لطلائع الجيش أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول ، بينما تعادل فادى فريد لأسوان فى الدقيقة 44 من أحداث نفس الشوط ، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم بإستاد أسوان الرياضى .

أكد أحمد سليمان رئيس نادي أسوان فى تصريحات لـ " الخليج 365" أن عبد العاطي مستمر مع الفريق ولا نية لرحيله ، واستمراره مع الفريق لنهاية الموسم ،مؤكدا أنه متمسك بوجوده ومعه أعضاء المجلس بالكامل، خاصة أن هناك سوء توفيق يواجه الفريق فى المباريات وتحديداً إحراز الأهداف.

وحاول عمرو جمال مهاجم الطلائع تسجيل هدف وترك بصمة خلال المباراة ، إلا أنه أهدر الكثير من الفرص، و التى كانت كفيلة بحسم النتيجة للطلائع بأريحية، إلا انه لم يتمكن من تسديد الكرة على مرمى الفريق المنافس وأضاع ثلاث هجمات خطرة فى الشوط الاول كانت كفيلة بخروج الطلائع فائزا فى تلك المباراة

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ورفع أسوان رصيده الى النقطة 7 بعد أن خاض 10 مباريات ، فاز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكهم 17، وفيما يخص طلائع الجيش فارتفع رصيده إلى 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 4 ، وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً .

وحاول طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش تحقيق الفوز الثانى له ، فى البطولة المحلية ، على حساب أسوان اليوم ، إلا أنه أخفق فى ذلك ، و كان اول فوز فوز للجيش على حساب الزمالك بثلاثية مقابل هدفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس .

وقد ظهرت حالة من الضيق الشديدة على المديرين الفنيين لكلا الفريقين سواء طارق يحيي المدير الفنى للطلائع أو مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان خاصة وأن كليهما كان يمنى النفس بخطف الثلاث نقاط لتخطى منطقة الخطر وتقدم عبد العاطى باستقالته عقب نهاية اللقاء وهي الاستقالة التى يرفضها حاليا مجلس إدارة أسوان متمسكين باستمراره فى منصبه وعقد جلسة معه للوصول إلى صيغة اتفاق حول استمراره فى قيادة الفريق.