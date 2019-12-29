شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم بترول أسيوط بثنائية ويواصل تصدره للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات الجولة الحادية عشر للمجموعة الأولى بالقسم الثانى على العديد من المفاجأت وتقلبات عديدة فى النتائج حيث واصل البنك الأهلى نتائجه الجيدة وحقق الفوز على بترول أسيوط بهدفين مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة فى صدارة المجموعة بينما تجمد رصيد بترول أسيوط عند 14 نقطة فى منتصف جدول الترتيب .

كما حقق بنى سويف فوزا مهما خارج أرضه على طهطا بهدفين مقابل للاشئ ليستمر فى وصافة الجدول برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 4 نقاط فى المركز الأخير ، فى الوقت الذى نجح فيه الألومنيوم فوزا غاليا على سوهاج بهدفين مقابل لهدف ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة بينما تجمد رصيد سوهاج عند 12 نقطة فى المركز العاشر .

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وفى لقاءات منتصف الجدول والهروب من القاع تعادل تليفونات بنى سويف مع الإعلاميين بهدف لمثله ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الأول إلى 16 نقطة فى المركز الخامس ، بينما ارتفع رصيد الإعلاميين إلى 14 نقطة فى المركز السابع ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة شبان قنا والمنيا ليرفع الأول رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الرابع ، بينما رفع المنيا رصيده إلى 15 نقطة ، كما حقق الفيوم ثلاث نقاط غالية بالفوز داخل ملعبه على ديروط بأربعة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 13 نقطة فى المركز التاسع ، بينما تجمد رصيد ديروط عند 5 نقاط فى المركز قبل الأخير للمجموعة .

وبانتهاء الجولة الحادية عشر يكون قد انتصف جدول المجموعة ، وأصبح البنك الأهلى بطل الشتاء بعدما تصدر المجموعة برصيد 24 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بنى سويف أقرب منافسيه .