شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: جدول الدوري "مبهدل" بسبب السفريات ..وإصابات اللاعبين بسبب الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش أنه كان قريب من تحقيق الفوز على أسوان و تحديداً فى الشوط الأول الذى أهدر لاعبيه أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف ،فى اللقاء الذى أنتهي بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين ، تقدم لطلائع الجيش أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول ، بينما تعادل فادى فريد لأسوان فى الدقيقة 44 من أحداث نفس الشوط ، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم بإستاد أسوان الرياضى .

تابع طارق يحيي فى تصريحات لقناة ON SPORT : " جدول الدوري مبهدل " ، الطلائع لعب 7 مباريات من بينهم 6 مواجهات خارج ملعبنا و هذا أمر غريب ، لعبنا مبارياتنا بالإسكندرية ثم الجونة و السويس و أسوان ، مؤكداً أن هناك أكثر من لاعب مصاب نتيجة السفريات فقط و الإجهاد من كثرة المباريات و السفريات ، و اشكر اللاعبين على ما بذلوه فى الفترة الماضية.

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رفع أسوان رصيده الى النقطة 7 بعد أن خاض 10 مباريات ، فاز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكهم 17، وفيما يخص طلائع الجيش فارتفع رصيده إلى 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 4 ، وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً .

وحاول طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش تحقيق الفوز الثانى له ، فى البطولة المحلية ، على حساب أسوان اليوم ، إلا أنه أخفق فى ذلك ، و كان اول فوز فوز للجيش على حساب الزمالك بثلاثية مقابل هدفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس .

وقد ظهرت حالة من الضيق الشديدة على المديرين الفنيين لكلا الفريقين سواء طارق يحيي المدير الفنى للطلائع أو مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان خاصة وأن كليهما كان يمنى النفس بخطف الثلاث نقاط لتخطى منطقة الخطر .