شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مشادة بين لاعبي الاهلي والزمالك في دوري الجمهورية بسبب رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الاهلي والزمالك في دوري الجمهورية مواليد 1999 ، مشادة بين لاعبي الفريقين ، بعد قيام محمد فخري، لاعب الأهلي بالوقوف على الكرة مثلما فعل رمضان صبحي لاعب الفريق الأول سابق، وهو ما أغضب مهاب أشرف لاعب الزمالك ودخل في مشادة مع اللاعب .

ونجح فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ١٩٩٩، في الفوز على نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب النادي بمدينة نصر ضمن الجولة الـ١9 من دوري الجمهورية، وتقدم الأهلي عن طريق وليد مصطفى فى الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول،،وتعادل الزمالك في بداية الشوط الثاني، قبل أن يضيف محمد فخري الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 75.

بتلك النتيجة يحتل الأهلي المركز الأول في جدول الترتيب برصيد ٤7 نقطة، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الخامس برصيد ٣٢ نقطة. ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وياسر رجب مدربًا عامًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.

ويضم الجهاز الفني للزمالك ، عمرو فهيم مديرا فنيا ويعاونه محمد ابراهيم وأسامه حسن ، وناصر عبداللطيف لحراسة المرمي ، وسعيد الطيار اداري للفريق ، واحمد عصمت اخصائي احمال وتأهيل.

الأهلي نجح الموسم الحالي في الفوز خلال 14 مباراة، وتعادل في ٥ مباريات، مسجلاً 45 هدفاً بينما تلقت شباكه 16 هدفاً.

Advertisements

وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حضور المباراة.

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: مصطفى إلياس – محمد عبدالمنعم – عادل زينهم «دودو» – فارس طارق.

الوسط: أحمد السيد – محمد فخري – وليد مصطفى – محمد شكري - مانو.

الهجوم: مصطفى فوزي.