شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد العاطي :تقدمت باستقالة لرفع الحرج عن مجلس أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان أنه تقدم بإعتذار عن الاستمرار فى مهمته لتدريب الفريق عقب التعادل أمام طلائع الجيش، بهدف لمثله بين الفريقين لرفع الحرج عن مجلس إدارة أسوان والبحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق لتحقيق نتائج أفضل خاصة أنه يواجهه حظ سيئ مع الفريق منذ عدة مباريات.

انتهت مباراة فريقى طلائع الجيش، و أسوان ، بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين ، تقدم لطلائع الجيش أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول ، بينما تعادل فادى فريد لأسوان فى الدقيقة 44 من أحداث نفس الشوط ، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم بإستاد أسوان الرياضى .

أكد عبد العاطي فى تصريحات لقناة on sport أنه يتقدم لمجلس أسوان باعتذار من أجل منحهم الحرية فى إختيار مدير فني جديد ، ورفع الحرج عنهم.

وحاول عمرو جمال مهاجم الطلائع تسجيل هدف وترك بصمة خلال المباراة ، إلا أنه أهدر الكثير من الفرص، و التى كانت كفيلة بحسم النتيجة للطلائع بأريحية ، إلا انه لم يتمكن من تسديد الكرة على مرمى الفريق المنافس وأضاع ثلاث هجمات خطرة فى الشوط الاول كانت كفيلة بخروج الطلائع فائزا فى تلك المباراة

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ورفع أسوان رصيده الى النقطة 7 بعد أن خاض 10 مباريات ، فاز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكهم 17، وفيما يخص طلائع الجيش فارتفع رصيده إلى 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 4 ، وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً .

وحاول طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش تحقيق الفوز الثانى له ، فى البطولة المحلية ، على حساب أسوان اليوم ، إلا أنه أخفق فى ذلك ، و كان اول فوز فوز للجيش على حساب الزمالك بثلاثية مقابل هدفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس .

قد ظهرت حالة من الضيق الشديدة على المديرين الفنيين لكلا الفريقين سواء طارق يحيي المدير الفنى للطلائع أو مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان خاصة وأن كليهما كان يمنى النفس بخطف الثلاث نقاط لتخطى منطقة الخطر .