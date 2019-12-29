شكرا لقرائتكم خبر عن شعار بطل كأس العالم للأندية يزين قميص ليفربول أمام ولفرهامبتون (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يظهر نادي ليفربول، اليوم الأحد، مرتديًا قمصان تحمل الشارة الذهبية للفائز ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك خلال مواجهة الفريق أمام ولفرهامبتون، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

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وقرر الاتحاد الإنجليزي أن يظهر ليفربول بتلك القمصان لمدة مباراة واحدة فقط بالبريميرليج، حيث تمنع لوائح الاتحاد أي فريق من وضع شعار على قميصه عدا شعارات تتضمن رسائل خيرية.

لذا تقدم ليفربول بطلب وضع الشعار في إحدى مبارياته بالدوري ووافق الاتحاد الإنجليزي واختار الريدز أن تكون أول مباراة تقام على أنفيلد.

جدير بالذكر أن ليفربول يحق له وضع شعار كأس العالم للأندية على قميصه في كل مبارياته بدوري أبطال أوروبا طبقا للوائح البطولة المؤهلة لمونديال الأندية.