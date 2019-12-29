شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع طلائع الجيش بالدوري الممتاز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان مع نظيره طلائع الجيش، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

تقدم طلائع الجيش عن طريق جناحه أحمد سمير في الدقيقة 37، قبل أن يدرك فادي فريد التعادل لفريق أسوان في الدقيقة 44.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة الـ8 في المركز الـ15، فيما رفع أسوان رصيده للنقطة الـ7 في المركز الـ17.