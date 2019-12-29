شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب وليد سليمان في قائمة هدافي الأهلي بالبطولات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل هدفي الأهلي بشباك بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء أمس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ليرفع وليد رصيده من الأهداف الأفريقية إلى 19 هدفًا، متربعًا على قمة هدافي الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في البطولات الأفريقية. حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

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بتلك الثنائية يصبح رصيد وليد سليمان 19 هدفا ويحتل المركز الرابع في القائمة التاريخية لهدافي نادي القرن بالبطولات الأفريقية، التي يتصدرها محمود الخطيب، الرئيس الحالي للنادي الأهلي، برصيد 37 هدفًا.

ويأتي محمد أبوتريكة، نجم الأهلي السابق، في المركز الثاني برصيد 32 هدفًا.

وفي المركز الثالث، يأتي عماد متعب، نجم الأهلي السابق، برصيد 28 هدفًا، يليه وليد سليمان بـ19 هدفًا، بينما احتل محمد بركات وفلافيو المركز الخامس، برصيد 18 هدفًا.

يذكر أن وليد سليمان سبق أن سجل هدفًا بقميص بتروجت في البطولة الأفريقية، مما يجعل رصيده مع جميع الأندية 20 هدفًا.