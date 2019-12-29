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مدرب الإسماعيلى: الفوز على الاتحاد جاء فى توقيت مثالى للدراويش

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جدة - عمرو شويل أكد محمد محسن أبوجريشة مدرب الإسماعيلى أن الانتصار على الاتحاد كان فى توقيت مثالى من أجل وقف النتائج السلبية التى وقع فيها الفريق مؤخرا وذلك بدعم كبير من الجماهير التى ساندت اللاعبين حتى آخر دقيقة مؤكدا  كنا الأجدر من المنافس بحصد الفوز بعدما قدمه اللاعبون من روح وأداء فنى فعال طوال التسعين دقيقة”.

 

ووضع الدراويش قدما بنصف نهائى كأس محمد السادس عقب الفوز على الفريق السكندرى بعقر داره.

 

واستكمل مدرب الدراويش :”نتطلع لنقل الروح والأداء فى مباراة الاتحاد إلى منافسات الدورى سعيا للتقدم بجدول الترتيب ووقف نزيف النقاط”.

 

وأنهى الهداف التاريخى للاسماعيلى سابقا:”لم يعد هناك أى مجال للتفريط فى أى نقاط بالدورى وسنقاتل من أجل الانتصار أمام انبى”.

 

قام المستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة الإسماعيلى ، أمين الصندوق باهداء درع النادى إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندرى محمد مصيلحى ، وذلك على هامش المواجهة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال وانتهت بانتصار الدراويش بهدف دون رد.

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يأتى ذلك ، فى إطار دعم أواصر علاقات الود والمحبة بين الجانبين ، والعمل على تحقيق مزيد التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة.

 

شهد تبادل الدروع كل من المهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضوا المجلس بجانب محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات بالنادى.

 

وأشاد مسئولو الإسماعيلى بحفاوة الاستقبال من جانب مسئولى زعيم الثغر ، مشيرا إلى أن تلك المباراة جاءت فى إطار الأخوة والمحبة بين الجانبين.

 

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