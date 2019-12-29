شكرا لقرائتكم أسوان الأخير يتمسك ببقاء مدربه مجدى عبد العاطي رغم فقدان النقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان باستقالته عقب نهاية مباراة فريقه مع طلائع الجيش، التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين، تقدم لطلائع الجيش أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول، بينما تعادل فادى فريد لأسوان فى الدقيقة 44 من أحداث نفس الشوط، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم بإستاد أسوان الرياضى .

حسم التعادل الايجابى بهدف لمثله مباراة فريقى طلائع الجيش، وأسوان، بين الفريقين فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم بإستاد أسوان الرياضى . .

وحاول عمرو جمال مهاجم الطلائع تسجيل هدف وترك بصمة خلال المباراة، إلا أنه أهدر الكثير من الفرص، والتى كانت كفيلة بحسم النتيجة للطلائع بأريحية، إلا انه لم يتمكن من تسديد الكرة على مرمى الفريق المنافس وأضاع ثلاث هجمات خطرة فى الشوط الاول كانت كفيلة بخروج الطلائع فائزا فى تلك المباراة

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ورفع أسوان رصيده إلى النقطة 7 بعد أن خاض 10 مباريات، فاز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكهم 17، وفيما يخص طلائع الجيش فارتفع رصيده إلى 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 4، وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً .

وحاول طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش تحقيق الفوز الثانى له، فى البطولة المحلية، على حساب أسوان اليوم، إلا أنه أخفق فى ذلك، وكان اول فوز فوز للجيش على حساب الزمالك بثلاثية مقابل هدفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس .

وقد ظهرت حالة من الضيق الشديدة على المديرين الفنيين لكلا الفريقين سواء طارق يحيى المدير الفنى للطلائع أو مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان خاصة وأن كليهما كان يمنى النفس بخطف الثلاث نقاط لتخطى منطقة الخطر وتقدم عبد العاطى باستقالته عقب نهاية اللقاء.