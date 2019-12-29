شكرا لقرائتكم الأهلي مواليد 1999 يفوز على نظيره الزمالك 2/1 فى ملعبه بمدينة نصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بتلك النتيجة يحتل الأهلي المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الخامس برصيد 32 نقطة.
ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وياسر رجب مدربًا عامًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.
ويضم الجهاز الفني للزمالك ، عمرو فهيم مديرا فنيا ويعاونه محمد ابراهيم وأسامه حسن ، وناصر عبداللطيف لحراسة المرمي ، وسعيد الطيار اداري للفريق ، واحمد عصمت اخصائي احمال وتأهيل.
الأهلي نجح الموسم الحالي في الفوز خلال 14 مباراة، وتعادل في ٥ مباريات، مسجلاً 45 هدفاً بينما تلقت شباكه 16 هدفاً.
وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حضور المباراة.
خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
الدفاع: مصطفى إلياس – محمد عبدالمنعم – عادل زينهم «دودو» – فارس طارق.
الوسط: أحمد السيد – محمد فخري – وليد مصطفى – محمد شكري - مانو.
الهجوم: مصطفى فوزي.
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