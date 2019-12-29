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شكرا لقرائتكم ثريا محمد لاعبة سلة الأهلى ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اختار الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى، من بين أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى 2019، فى منافسات 3/3 خلال العام، نظرا للمستوى الذى ظهرت به مع الفراعنة فى البطولة الأفريقية، والتى حصدت خلالها أفضل لاعبة، والتى أقيمت بأوغندا، وتوجت مصر بلقبها .
ونشر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة السلة قائمة تضم أفضل 10 لاعبات خلال العام، ومن بينهن لاعبة الأهلى، مع نشر معلومات عنها، ومن حيث السن، والبطولة الفائزة بها، وكذلك وصف الحركات التى قامت بها خلال مباراة نهائى كأس أفريقيا 3/3، مع وصفها بجملة " يجب أن تشاهدها دائما فى كل مرة تنطلق فيها إلى الملعب ."
كان الاتحاد الدولى قد أشاد باللاعبة بعد نجاحها فى تسجيل الكثير من النقاط حتى تم وصفها كليوباترا الجديدة .
ونظرا للمستوى الذى تقدمه اللاعبة مع نادها، تقدم نادى المكناسى المغربى بطلب إلى النادى الأهلى يطلب استعارة اللاعبة فى البطولة العربية للأندية، إلا أن اتحاد اللعبة المصرى رفض نظرا لارتباطها بمباريات مع منتخب السشيدات
يذكر أن ثريا محمد توجت مع النادى الأهلى ببرونزية البطولة الأفريقية للأندية السيدات، والتى أقيمت بمصر، بمشاركة الأهلى وسبورتنج، وحل الفريق السكندرى رابعا .
كما توجت اللعبة مع ناديها ببطولة الدورى، على حساب الجزيرة، بعد أن فاز بنتيجة 82-60 فى إياب نهائى البطولة، الذى أقيم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.
كان اتحاد كرة السلة قرر فتح باب القيد الشتوى أمام الأندية لقيد اللاعبين واللاعبات بدءًا من 1 يناير المقبل، وحتى 31 من نفس الشهر، وتم الإعلان عن رسوم القيد والتى تبلغ 4000 جنيه عن كل لاعب ولاعبة فى بطولة الدورى الممتاز، و1600 جنيه مقابل القيد فى دورى الدرجة الأولى .
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