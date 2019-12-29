ثريا محمد لاعبة سلة الأهلى ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى 2019

جدة - عمرو شويل اختار الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى، من بين أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى 2019، فى منافسات 3/3 خلال العام، نظرا للمستوى الذى ظهرت به مع الفراعنة فى البطولة الأفريقية، والتى حصدت خلالها أفضل لاعبة، والتى أقيمت بأوغندا، وتوجت مصر بلقبها .

ونشر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة السلة قائمة تضم أفضل 10 لاعبات خلال العام، ومن بينهن لاعبة الأهلى، مع نشر معلومات عنها، ومن حيث السن، والبطولة الفائزة بها، وكذلك وصف الحركات التى قامت بها خلال مباراة نهائى كأس أفريقيا 3/3، مع وصفها بجملة " يجب أن تشاهدها دائما فى كل مرة تنطلق فيها إلى الملعب ."