شكرا لقرائتكم طارق يحيى: جدول الدوري "مبهدل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، أنه كان قريب من الفوز على أسوان خاصة فى الشوط الأول الذى أهدر لاعبيه أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف، فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين.

تقدم لطلائع الجيش أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول، بينما تعادل فادى فريد لأسوان فى الدقيقة 44 من أحداث نفس الشوط، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى المصري الممتاز الذى أقيم بإستاد أسوان الرياضى .

تابع طارق يحيى فى تصريحات لقناة ON SPORT : " جدول الدورى مبهدل "، الطلائع لعب 7 مباريات من بينهم 6 مواجهات خارج ملعبنا وهذا أمر غريب، لعبنا مبارياتنا بالإسكندرية ثم الجونة والسويس وأسوان، مؤكداً أن هناك أكثر من لاعب مصاب نتيجة السفريات فقط والإجهاد من كثرة المباريات والسفريات، واشكر اللاعبين على ما بذلوه فى الفترة الماضية.

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رفع أسوان رصيده إلى النقطة 7 بعد أن خاض 10 مباريات، فاز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكهم 17، وفيما يخص طلائع الجيش فارتفع رصيده إلى 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 4، وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً .

وحاول طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش تحقيق الفوز الثانى له، فى البطولة المحلية، على حساب أسوان اليوم، إلا أنه أخفق فى ذلك، وكان اول فوز فوز للجيش على حساب الزمالك بثلاثية مقابل هدفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس .

وقد ظهرت حالة من الضيق الشديدة على المديرين الفنيين لكلا الفريقين سواء طارق يحيى المدير الفنى للطلائع أو مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان خاصة وأن كليهما كان يمنى النفس بخطف الثلاث نقاط لتخطى منطقة الخطر .