شكرا لقرائتكم ضمك يعزز دفاعه بالأرجنتيني فيتور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ضمك يوم الأحد رسمياً عن تعاقده مع المدافع الأرجنتيني، سيرخيو فيتور، لمدة ستة أشهر قادماً من نادي راسينغ كلوب الأرجنتيني على سبيل الإعارة.

وذكر ضمك في بيان عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الأرجنتيني سيرخيو فيتور أول صفقات ضمك الشتوية".

ووصل المدافع الأرجنتيني البالغ من العمر، 30 عاماً، إلى مطار أبها الدولي الجمعة الماضي تمهيداً لتوقيع عقده مع ضمك.

ويتذيل ضمك جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد سبع نقاط فقط بعد مرور 13 جولة من الدوري.