شكرا لقرائتكم الأروغوياني فورلان يودع كرة القدم بمباراة استعراضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسدل النجم الأورغوياني، دييغو فورلان، الستار على مسيرته الكروية الحافلة بمباراة استعراضية جرت في مونتيفيديو صباح يوم الأحد بتوقيت غرينيتش.

وشارك فورلان (40 عاماً) في مباراة جمعت بين فريق يضم لاعبين من منتخب أوروغواي، سابقين وحاليين، وفريق لأصدقاء فورلان وانتهت المباراة بالتعادل بستة أهدف لكل فريق على ملعب "سنتيناريو".

وشهدت المباراة مشاركة العديد من الوجوه المعروفة، وفي مقدمتهم خافيير زانيتي ولويس سواريز وخوان سيباستيان فيرون وخوان رامون ريكيلمي، وشارك سواريز مهاجم برشلونة الإسباني في مركز حراسة المرمى.

وفي أغسطس الماضي أعلن فورلان النجم السابق لمنتخب أوروغواي وفريقي أتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين وأحد أفضل هدافي القرن الـ21، اعتزاله كرة القدم، وجاء اعتزال فورلان بعدما فشل لأكثر من عام في الانضمام لأي فريق.

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وبدأ فورلان مسيرته الاحترافية بنادي إنديبندينتي الأرجنتيني قبل أن ينتقل للعب في أوروبا، وبعد أن لعب لفريق مانشستر يونايتد بين عامي 2002 و2004 وتوج معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب كاس الاتحاد الإنجليزي، انتقل فورلان بمهاراته التهديفية إلى الدوري الإسباني، عبر الانضمام لفياريال، وقد توج خلال تواجده مع الفريق بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2004-2005 الذي سجل فيه 25 هدفا.

واستمر فورلان مع فياريال حتى عام 2007 ثم تعاقد معه أتلتيكو مدريد، وقضى مع الفريق أربعة أعوام، توج خلالها بجائزة الحذاء الذهبي مجددا لموسم 2008 - 2009 عندما سجل 32 هدفا.

وقاد فورلان أتلتيكو للفوز على فولهام الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي عام 2010 وكذلك الفوز على إنتر ميلان الإيطالي في كأس السوبر الأوروبية، وخاض إجمالي 198 مباراة سجل خلالها 96 هدفا.

وربما كان عام 2010 هو الأبرز في مسيرة فورلان، إذ شهد وصوله أيضا مع منتخب أوروغواي إلى المربع الذهبي بالمونديال، حيث حقق المنتخب المركز الرابع، وقد سجل خمسة أهداف وتوج بجائزة الكرة الذهبية بالبطولة، كذلك قاد أوروغواي في عام 2011 للفوز بلقب كوبا أميركا.

ولعب فورلان أيضا لفرق إنترناسيونال البرازيلي وسيريزو أوساكا الياباني وبينارول الأورغوياني ومومباي سيتي الهندي وأخيرا فريق كيتشي في هونغ كونغ.