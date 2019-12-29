شكرا لقرائتكم جنوى الإيطالي يقيل مدربه موتا ويستعين بنيكولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي جنوى الإيطالي يوم الأحد رسميا عن إقالة مدربه تياغو موتا والاستعانة بدافيدي نيكولا.

وبات نيكولا ثالث مدرب يتولى تدريب جنوى هذا الموسم حيث يمتد عقده لستة أشهر مع إمكانية التجديد لموسم آخر إذا نجح في انتشال الفريق من كبوته في الدوري المحلي.

وخاض نيكولا، 46 عاماً، فترتين احترافيتين كلاعب في صفوف جنوى لمدة خمسة أعوام، الفترة الأولى بين عامي 1995 و1998 والثانية بين عامي 1999 و2002.

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وسبق لنيكولا تدريب عدة أندية من بينها ليفورنو وباري وكروتوني وآخرها كان مع أودينيزي بين نوفمبر 2018 ومارس 2019.

ويتذيل جنوى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة من انتصارين فقط وخمسة تعادلات وعشر هزائم.

وبدأ جنوى الموسم تحت قيادة أوريليو اندرياتزولي، لكنه تعرض للإقالة في 22 أكتوبر ليتم بعد الاستعانة بموتا الذي لقي نفس المصير، ليقع الاختيار بعدها على نيكولا.