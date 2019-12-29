في مباراة شهدت «وقفة رمضان».. شباب الأهلي يفوزون على الزمالك في قمة مثيرة

نجح فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز هام ومثير على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد والتي أقيمت على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

تقدم الأهلي مع انطلاقة الشوط الأول عن طريق وليد مصطفى، وأضاع لاعبو الفريق الأحمر العديد من الفرص المحققة.

Advertisements

وفي الشوط الثاني، تمكن الزمالك من إدراك التعادل، قبل أن يضيف محمد فخرى الهدف الثاني للأهلي.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، قام أحد لاعبي الأهلي بـ "الوقوف على الكرة"، على غرار لاعب الفريق الأول بالنادي رمضان صبحي، وهو ما أثار غضب لاعبي الزمالك حيث اعتبروها استفزازاً من لاعبي الأحمر لهم.

وتعد المباراة أحد أقوى مباريات دوري الشباب، لامتلاك الفريقين عدداً من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق.