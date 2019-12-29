آخرهم سعد سمير.. حارس الأهلي السابق يكشف سبب كثرة إصابات لاعبي الفريق الأخيرة

كشف حارس مرمى النادي الأهلي السبق، أحمد فوزي، عن سبب كثرة إصابات لاعبي الفريق الأول بالنادي خلال الفترة الأخيرة.

وقال فوزي، في مقابلة مع قناة "تايم سبورتس"، إن السبب وراء إصابات لاعبي الأهلي الأخيرة هي تلاحم المواسم، والأحمال البدنية الغير مقننة.

وأضاف حارس مرمى الأهلي السابق أن السبب الثالث هو "ملعب التتش"، مشيراً إلى أن نجيلة الملعب صيفية لا يصلح التدرب عليها في فصل الشتاء.

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وأوضح أن نجيلة ملعب التتش في فصل الشتاء "بتقشر والملعب فيه مطبات وحفر".

وأكد فوزي أن الأهلي لا يمكنه التخلي عن ملعب التتش ببساطة، لأن كافة ملتزمات اللاعبين موجودة بالملعب، من ضمنهم غرفة العلاج الطبيعي.

وأكد حارس مرمى الأهلي أن النادي يسعى لتغيير نجيلة ملعب التتش في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يستغرق 40 يوم بالبعد عن التتش.

وأكد فوزي أن أحد مسئولي النادي الأهلي كان متواجداً في نادي ريال مدريد للتعاقد مع أرضية جديد مع بداية الصيف المقبل.