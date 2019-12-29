كشف حارس مرمى النادي الأهلي السبق، أحمد فوزي، عن سبب كثرة إصابات لاعبي الفريق الأول بالنادي خلال الفترة الأخيرة.
وقال فوزي، في مقابلة مع قناة "تايم سبورتس"، إن السبب وراء إصابات لاعبي الأهلي الأخيرة هي تلاحم المواسم، والأحمال البدنية الغير مقننة.
وأضاف حارس مرمى الأهلي السابق أن السبب الثالث هو "ملعب التتش"، مشيراً إلى أن نجيلة الملعب صيفية لا يصلح التدرب عليها في فصل الشتاء.
وأوضح أن نجيلة ملعب التتش في فصل الشتاء "بتقشر والملعب فيه مطبات وحفر".
وأكد فوزي أن الأهلي لا يمكنه التخلي عن ملعب التتش ببساطة، لأن كافة ملتزمات اللاعبين موجودة بالملعب، من ضمنهم غرفة العلاج الطبيعي.
وأكد حارس مرمى الأهلي أن النادي يسعى لتغيير نجيلة ملعب التتش في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يستغرق 40 يوم بالبعد عن التتش.
وأكد فوزي أن أحد مسئولي النادي الأهلي كان متواجداً في نادي ريال مدريد للتعاقد مع أرضية جديد مع بداية الصيف المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر آخرهم سعد سمير.. حارس الأهلي السابق يكشف سبب كثرة إصابات لاعبي الفريق الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.